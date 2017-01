Todos los ganadores de los Globos de Oro

La La Land rompió records y ganó siete Globos de Oro; Elle se llevó dos galardones.

CINE

Mejor película, drama: “Moonlight”

Mejor película, musical o comedia: “La La Land”

Mejor actor, drama: Casey Affleck, “Manchester by the Sea”

Mejor actriz, drama: Isabelle Huppert, “Elle”

Mejor actor, musical o comedia: Ryan Gosling, “La La Land”

Mejor actriz, musical o comedia: Emma Stone, “La La Land”

Mejor actor de reparto: Aaron Taylo-Johnson, “Nocturnal Animals”

Mejor actriz de reparto: Viola Davis, “Fences”

Mejor director: Damien Chazelle, “La La Land”

Mejor guión: Damien Chazelle, “La La Land”

Mejor banda sonora: Justin Hurwitz, “La La Land”

Mejor canción original: “City of Stars” from “La La Land”

Mejor película en lengua extranjera: “Elle” (France)

Mejor película animada: “Zootopia”

TELEVISIÓN

Mejor serie, drama: “The Crown” (Netflix)

Mejor actor, drama: Billy Bob Thonton, “Goliath”

Mejor actriz, drama: Claire Foy, “The Crown”

Mejor serie, musical o comedia: “Atlanta” (FX)

Mejor actor, musical o comedia: Donald Glover, “Atlanta”

Mejor actriz, musical o comedia: Tracee Ellis Ross, “Black-ish”

Mejor miniserie o película de TV: “The People vs O.J. Simpson: American Crime Story” (FX)

Mejor actor, miniserie o película de TV: Tom Hiddleston, “The Night Manager”

Mejor actriz, miniserie o película de TV: Sarah Paulson, “The People vs O.J. Simpson: American Crime Story”

Mejor actor de reparto, miniserie o película de TV: Hugh Laurie, “The Night Manager”

Mejor actriz de reparto, miniserie o película de TV: Olivia Colman, “The Night Manager”