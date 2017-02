Todos los ganadores de los Grammy 2017

Se entregaron los premios más importantes de la industria de la música. El informe de Carlos Dopico.

Grabación del año

Adele, Hello

Álbum del año

Adele, 25

Canción del año

Adele, Hello

Mejor nuevo artista

Chance The Rapper

Mejor actuación solista pop

Adele, Hello

Mejor actuación pop en dúo o grupo

Twenty One Pilots, Stressed Out

Mejor álbum vocal pop tradicional

Willie Nelson, Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin

Mejor disco de Pop

Adele, 25

Mejor grabación dance

The Chainsmokers Featuring Daya, Don’t Let Me Down

Mejor disco de Dance / Electrónica

Flume, Skin

Mejor álbum instrumental contemporáneo

Snarky Puppy, Culcha Vulcha

Mejor actuación de rock

David Bowie, Blackstar

Mejor actuación en metal

Megadeth, Dystopia

Mejor canción rock

David Bowie, Blackstar

Mejor disco de Rock

Cage the Elephant, Tell me I’m pretty

Mejor disco de Música Alternativa

David Bowie, Blackstar

Mejor actuación R&B

Solange, Cranes In The Sky

Mejor actuación de R&B tradicional

Lalah Hathaway, Angel

Mejor canción R&B

Maxwell, Lake By The Ocean

Mejor disco urbano contemporáneo

Beyoncé, Lemonade

Mejor disco R&B

Lalah Hathaway, Lalah Hathaway Live

Mejor actuación rap

Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz, No Problem

Mejor actuación de Rap/Canto

Drake, Hotline Bling

Mejor canción de rap

Drake, Hotline Bling

Mejor disco de rap

Chance The Rapper, Coloring Book

Mejor actuación solista country

Maren Morris, My Church

Mejor actuación country en dúo o grupo

Pentatonix Featuring Dolly Parton, Jolene

Mejor canción country

Tim McGraw, Humble And Kind

Mejor disco country

Sturgill Simpson, A Sailor’s Guide To Earth

Mejor disco new age

White Sun, White Sun II

Mejor improvisación solista de jazz

John Scofield, I’m So Lonesome I Could Cry

Mejor disco jazz vocal

Gregory Porter, Take Me To The Alley

Mejor disco instrumental de jazz

John Scofield, Country For Old Men

Mejor disco de ensamble de jazz grande

Ted Nash Big Band, Presidential Suite: Eight Variations On Freedom

Mejor disco de jazz latino

Chucho Valdés, Tribute To Irakere: Live In Marciac

Mejor actuación / canción gospel

Tamela Mann; Kirk Franklin, God Provides

Mejor actuación / canción en música cristiana contemporánea

Hillary Scott & The Scott Family, Thy Will

Mejor disco gospel

Kirk Franklin, Losing My Religion

Mejor disco de música cristiana contemporánea

Hillary Scott & The Scott Family, Love Remains

Mejor disco de gospel roots

Joey+Rory, Hymns

Mejor disco de Pop Latino

Jesse & Joy, Un besito más

Mejor disco latino de rock, urbano o contemporáneo

iLe, iLevitable

Mejor disco de música regional mexicana (incluyendo tejana)

Vicente Fernández, Un Azteca En El Azteca, Vol. 1 (En Vivo)

Mejor disco tropical latino

Jose Lugo & Guasábara Combo, Dónde están?

Mejor actuación de american roots

Sarah Jarosz, House Of Mercy

Mejor canción american roots

The Time Jumpers, Kid Sister

Mejor disco de americana

William Bell, This Is Where I Live

Mejor disco de bluegrass

O’Connor Band With Mark O’Connor, Coming Home

Mejor disco de blues tradicional

Bobby Rush, Porcupine Meat

Mejor disco de blues contemporáneo

Fantastic Negrito, The Last Days Of Oakland

Mejor disco folk

Sarah Jarosz, Undercurrent

Mejor disco de roots regional

Kalani Pe’a, E Walea

Mejor disco reggae

Ziggy Marley, Ziggy Marley

Mejor disco de world music

Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble, Sing Me Home

Mejor disco infantil

Secret Agent 23 Skidoo, Infinity Plus One

Mejor disco hablado

Carol Burnett, In Such Good Company: Eleven Years Of Laughter, Mayhem, And Fun In The Sandbox

Mejor disco de comedia

Patton Oswalt, Talking For Clapping

Mejor disco de musical teatral

Danielle Brooks, Cynthia Erivo & Jennifer Hudson, The Color Purple

Mejor recopilación para banda sonora de medios audiovisuales

Miles Davis & Various Artists, Miles Ahead

Mejor banda sonora para audiovisual

John Williams, Star Wars: The Force Awakens

Mejor canción original para audiovisual

Max Martin, Shellback & Justin Timberlake, Can’t Stop The Feeling!

Mejor composición instrumental

Ted Nash Big Band, Spoken At Midnight

Mejor arreglo, instrumental o a capella

Jacob Collier, You And I

Mejor arreglo, instrumental y vocal

Jacob Collier, Flintstones

Mejor diseño de empaque

Jonathan Barnbrook (David Bowie), Blackstar

Mejor presentación en caja o edición especial limitada

Gérard Lo Monaco, Edith Piaf 1915-2015

Mejores notas de un álbum

Ken Bloom & Richard Carlin, escritores (Eubie Blake & Noble Sissle), Sissle And Blake Sing Shuffle Along

Mejor disco histórico

Bob Dylan, The Cutting Edge 1965-1966: The Bootleg Series, Vol.12 (Collector’s Edition)

Mejor ingeniería musical en un álbum de música no clásica

David Bowie, Blackstar

Productor del año en música no clásica

Greg Kurstin

Mejor Grabación Remezclada

André Allen Anjos, remixer (Bob Moses), Tearing Me Up (RAC Remix)

Mejor disco de sonido surround

Ludovic Morlot & Seattle Symphony, Dutilleux: Sur Le Même Accord; Les Citations; Mystère De L’instant & Timbres, Espace, Mouvement

Mejor ingeniería musical en un álbum de música clásica

James Conlon, Guanqun Yu, Joshua Guerrero, Patricia Racette, Christopher Maltman, Lucy Schaufer, Lucas Meachem, LA Opera Chorus & Orchestra, Corigliano: The Ghosts Of Versailles

Productor del año en música clásica

David Frost

Mejor actuación orquestal

Boston Symphony Orchestra, Shostakovich: Under Stalin’s Shadow – Symphonies Nos. 5, 8 & 9

Mejor grabación de ópera

LA Opera Orchestra; LA Opera Chorus, Corigliano: The Ghosts Of Versailles

Mejor actuación coral

Warsaw Philharmonic Choir, Penderecki Conducts Penderecki, Volume 1

Mejor actuación de música de cámara / ensamble pequeño

Third Coast Percussion, Steve Reich

Mejor solo instrumental de música clásica

Zuill Bailey, Daugherty: Tales Of Hemingway

Mejor Solista Vocal Clásico

Ian Bostridge; Antonio Pappano, Shakespeare Songs

Dorothea Röschmann; Mitsuko Uchida, Schumann & Berg

Mejor Compendio Clásico

Giancarlo Guerrero, Daugherty: Tales Of Hemingway; American Gothic; Once Upon A Castle

Mejor Composición de Música Clásica Contemporánea

Michael Daugherty, Daugherty: Tales Of Hemingway

Mejor video musical

Beyoncé, Formation

Mejor película musical

The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years