Basquetbolistas del Metro pararon actividades

Así explicó la medida Germán Cortizas, de los Basquetbolistas Uruguayos Asociados:

“El motivo que originó las reuniones fue la suspensión de un jugador joven como Maximiliano Botta, que fue a la Federación, hizo las consultas de los pasos que debía hacer para no ocupar lugar en ficha y el que lo asesoró le erró. El gurí quedó en banda y se resolvió que no puede jugar”.

Los jugadores del Metro entendieron que no es justo y pidieron que se lo habilite.

Fue la falta de respuestas de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) la que llevó a que los Basquetbolistas Uruguayos Asociados a parar el Metro por dos fechas.

Los clubes uruguayos votaron 10-4 a favor de incluir un tercer extranjero desde 2018.

Entre sus reclamos están:

En respuesta a esto, el presidente de la FUBB Ricardo Vairo dijo:

“Sinceramente nos cayó de sorpresa. No sabemos si esto se votó en una asamblea de 10, 20 o 250. La etapa sigue fijada y no sabremos qué va a pasar. Tenemos que trabajar con seriedad. Oficialmente no llegó una carta firmada que señale que los jugadores paran”.