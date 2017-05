Fernando Cabrera considera al tercer partido como un punto de quiebre

El director técnico de Aguada habló con Telemundo en la previa del tercer encuentro:

Es uno de los partidos más importantes. El que gane hoy pone la serie 2-1 y de ganar el viernes ya un 3-1 marcaría mucha diferencia.

En el primer juego no rendimos lo que solemos rendir, no hicimos el juego que nos trajo hasta esta fase del torneo: un juego colectivo, solidario en ataque y defensa. Pero bueno, lo tomamos como un partido malo. Por suerte retomamos el camino, las raíces de lo que habíamos hecho en el año y pudimos ganar frente a un rival muy duro al que no se le puede dar ventaja.