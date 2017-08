Emiliano Lasa: “estoy contento, motivado y creo que este es el camino que hay que seguir hasta Tokio 2020”

El saltador uruguayo contó a Telemundo cómo fue la experiencia durante la competición:

Fue una competencia de gran nivel, muy fuerte. La más fuerte en la historia de los mundiales en cuanto a marcas de los finalistas. Me hubiera encantado meterme entre los ocho. Yo me estaba sintiendo muy bien y estaba con muchas ganas de seguir saltando. Creo que podría habner mejorado bastante si tenía tres saltos más. Me quedo tranquilo igual porque fue un buen desempeño. La prueba fue muy fuerte, todos los saltadores que estaban en la final eran fuertes. Lo importante es estar ahí, conseguir el objetivo principal que era ser finalista. Lo más importante es sentirse bien, y saber que se puede seguir mejorando y estar en este nivel, que es lo que yo quiero. Hay que seguir así, la temporada no termina. Hay otras competencias. Estoy contento, motivado y creo que este es el camino que hay que seguir hasta Tokio 2020.