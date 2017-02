Emiliano Lasa saltó 8.19 y se clasificó al Mundial

En este sentido, el atleta uruguayo reflexionó:

“Me sorprendió para bien empezar así. Es la mejor manera de empezar. Estoy con la tranquilidad de estar en el mundial y eso me permite estar tranquilo para entrenar, y prepararme para los objetivos que están antes, como lo son las competencias de primer nivel en Europa y el Sudamericano.

Me encanta competir por Uruguay. Me gusta hacer esto. Los resultados y el afecto de la gente me gratifican mucho. Lo que recibo lo invierto en mi estadía en San Pablo para tener los resultados que obtengo y seguir mejorando.

Ahora ya estoy en el mundial. Espero llegar con un mejor resultado, más cerca de 8.30, para poder ser candidato a una medalla”.