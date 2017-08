Alexis Viera: entre la recuperación, el dolor y el perdón

El exarquero de Nacional contó cómo se recuperó de una severa herida de bala y cómo llegó a perdonar a su agresor.

Alexis “Pulpo” Viera fue arquero de Nacional. Después se radicó en la ciudad colombiana de Cali, donde resultó gravemente herido de bala en un asalto y parecía que no iba a poder caminar más.

Tras una extensa recuperación, el futbolista visitó a su atacante en la cárcel y lo perdonó.

“El médico le dijo a mi mujer que tenía un 99 % de probabilidad de que no iba a volver a caminar”, contó Viera. “Nunca creí en eso”, dijo.

“Estaba las 24 horas haciendo terapia. Seguía y me frustraba pero nunca paré”, confesó.

Viera maneja una escuela de fútbol para niños en Colombia.

“Esos niños me motivan, me llenan el corazón y me sirve mucho”, contó.

Después de un año de que Alexis Viera resultara herido de bala en un asalto en Cali, se reencontró en la cárcel con su atacante, Anderson Lozano, dispuesto a perdonarlo.

“Me di cuenta que mi corazón estaba completamente sano. Cuando vi a esa persona no sentí nada, era como hablar con cualquier otra. Lo que realmente sentía era estirarle una mano a él”, relató.

El exarquero tricolor contó que hace pocos días que el hermano de Anderson Lozano está entrenando en el mismo club que Viera.

“Me di cuenta que esa persona quiere cambiar y lo vamos a ayudar”, dijo.