Boston River cae 3-0 ante Cerro Porteño por la segunda fase de la Copa Sudamericana

El partido se juega en el Gran Parque Central. Jorge Rojas, José Ortigoza y Juan José Aguilar anotaron para el equipo paraguayo.

Boston River: Adrián Berbia, Joaquín Pereyra, Guillermo Fratta, Nicolás Barán, Pablo Alvarez, Diego Gurri, Diego Scotti, William Klingender, Pablo Ceppelini, Bruno Foliados y Maximiliano Pérez. Director Técnico: Alejandro Apud.

Cerro Porteño: Antony Silva; Marcos Cáceres, Santiago Molina, Ignacio Pallas, Jorge González; Jorge Rojas, Juan José Aguilar, Marcos Riveros, Willian Candia, Oscar Ruiz y José Ortigoza. Director Técnico: Leonel Alvarez.

FOTOS: DANTE FERNÁNDEZ/FOCOUY