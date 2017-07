Boston River cayó 4-1 ante Cerro Porteño y se despidió de la Copa Sudamericana

Jorge Rojas, José Ortigoza, Juan José Aguilar y Willian Candia anotaron para el equipo paraguayo. Federico Rodríguez descontó para los uruguayos.

El paraguayo Cerro Porteño obtuvo este miércoles el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2017 al golear 4-1 al uruguayo Boston River en Montevideo.

Los goles de la visita vinieron por intermedio de Jorge Rojas (20, de penal), José Ortigoza (47), Juan José Aguilar (53) y William Candia (68). En tanto para Boston River descontó Federico Rodríguez (79).

Con esta derrota, Uruguay se queda sin representantes en el torneo subcontinental.

El ‘Ciclón’ enfrentará en los octavos al vencedor de la llave que disputan los colombianos Deportivo Cali y Junior.

(AFP)

Boston River: Adrián Berbia, Joaquín Pereyra, Guillermo Fratta, Nicolás Barán, Pablo Alvarez, Diego Gurri, Diego Scotti, William Klingender, Pablo Ceppelini, Bruno Foliados y Maximiliano Pérez. Director Técnico: Alejandro Apud.

Cerro Porteño: Antony Silva; Marcos Cáceres, Santiago Molina, Ignacio Pallas, Jorge González; Jorge Rojas, Juan José Aguilar, Marcos Riveros, Willian Candia, Oscar Ruiz y José Ortigoza. Director Técnico: Leonel Alvarez.

FOTOS: DANTE FERNÁNDEZ/FOCOUY