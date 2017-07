¿Cómo se preparan Nacional y Botafogo para su duelo de octavos de final?

Los tricolores jugarán en Brasil el partido de vuelta por Copa Libertadores y necesitan ganar para seguir avanzando.

Nacional jugará el 10 de agosto el partido de vuelta contra el Botafogo en Brasil por octavos de final de la Copa Libertadores.

La actividad futbolística puede ser una ventaja en partidos internacionales. Nacional jugó su último partido formal el 16 de julio ante Defensor Sporting, por la final del Torneo Intermedio.

Por otro lado, Botafogo mantiene un ritmo de juego alto, habiendo jugado por última vez el 26 de julio ante el Atlético Mineiro.

Los tricolores jugarán dos amistosos: uno contra Boca Juniors y otro contra Banfield. Por su parte, el elenco brasileño disputará tres partidos por competencias locales contra San Pablo, Palmeiras y Cruzeiro.

Entre el partido de ida y el de vuelta los brasileños habrán jugado nueve partidos, mientras Nacional habrá jugado cuatro. Sobre esto se refirió el entrenador tricolor Martín Lasarte:

“Da la sensación que, de cara a un partido definitivo, están en rodaje y nosotros no. No es que hace dos meses que no jugamos, pero nos hubiera gustado un partido más”.