Danubio cayó por penales ante Sport Recife por Copa Sudamericana

El equipo de la franja se puso a tiro al empatar el resultado global pero al final no pudo resolverlo por penales.

Danubio precisaba revertir una derrota de 3-0 que padeció en Brasil. Así lo hizo.

Dos Santos anotó el primero, Olaza marcó el 2-0 de penal para la franja y, en el segundo tiempo marcó otro penal para poner el 3-0 para Danubio.

Los equipos no llegaron a sacarse más diferencias y el global se mantuvo 3-3. COn esto, se fueron a definición por penales 4-2, en el que el portero de Sport Recife Magrao se lució tapando dos tiros.

Danubio: Federico Cristóforo – Agustín Peña, Matías De Los Santos, Damián Malrechauffe, Lucas Olaza – Jorge Gravi, Giovanni Zarfino, Rodrigo Fernández, Ignacio González – Juan Manuel Olivera, Joaquín Ardaiz. DT: Gastón Machado.

Sport Recife: Magrao – Ronaldo Alves, Matheus Ferraz, Durval, Eugenio Mena, Evandro – Everton Felipe, Fabrício, Leandro Pereira – Rogério, André. DT: Ney Franco.

(AFP)

La galería del partido:

FOTOS: DANTE FERNÁNDEZ/FOCOUY