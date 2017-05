Danubio gana 3-0 ante Sport Recife por Copa Sudamericana

Con dos goles de penal de Olaza y uno de De los Santos, la franja mantiene sus chances en la Copa Sudamericana.

El uruguayo Danubio irá en busca de un milagro el jueves ante el brasileño Sport Recife en duelo de Copa Sudamericana a disputarse en Montevideo, luego de caer por goleada en el partido de ida.

Los dirigidos por Gastón Machado tendrán que hacer que lluevan goles en Montevideo si quieren seguir en el certamen sudamericano, y están incluso más comprometidos que sus compatriotas de Liverpool, que el miércoles enfrentarán al también brasileño Fluminense en desventaja de 2-0 por el resultado obtenido en Rio de Janeiro.

El Sport Recife fue claramente superior al conjunto uruguayo en el partido disputado en Brasil a inicios de abril, y no solo lo aplastó 3-0 en el marcador sino que no encajó ningún gol de los visitantes.

Con goles de Rithely (34), Diego Souza -de notable actuación- (40) y Fabricio (67), los pupilos de Ney Franco afrontarán un partido con enorme tranquilidad en el estadio Centenario de Montevideo.

Para Danubio será la ocasión de redimirse con su hinchada tras la estrepitosa caída en Brasil, y luego de un modesto 0-0 precisamente ante Liverpool el fin de semana por el torneo Apertura local, aunque los de la ‘franja’ han mejorado algo en la tabla de posiciones luego de estar peligrando el descenso, para colocarse en la undécima posición del tablero.

Los brasileños tienen todas las de ganar en el terreno, y en la tabla, para seguir adelante en su quinta participación consecutiva en Sudamericana. Los uruguayos han estado en siete ediciones, pero nunca lograron pasar a la segunda fase.

“Sabemos que si hacemos un gol (en Montevideo), ellos van a tener que hacer cinco para revertir (el resultado). Hicimos un gran partido”, se congratuló Rithely al final del encuentro de ida y tras la goleada.

El Sport Recife llega entonado además porque disputará la final del campeonato nordestino ante el Bahía en Brasil, tras derrotar al Santa Cruz en un difícil partido la semana pasada.

Sin embargo, habrá cinco titulares del equipo brasileño que no serán de la partida, según publicó el martes la Gazeta Esportiva en su sitio de internet.

Según Gazeta, se trata de Samuel Xavier y Rithely, el autor del gol de la apertura en el juego de ida; la estrella Diego Souza y su socio en ataque Leandro Pereira, y también el zaguero Ronaldo Alves, quienes se quedarían fuera de la lista por indicación médica.

El partido se jugará a las 21H45 locales (00H45 GMT) y será arbitrado por el chileno Eduardo Gamboa, asistido en las bandas por sus compatriotas Raúl Orellana y Edson Cisternas.

Danubio: Federico Cristóforo – Agustín Peña, Matías De Los Santos, Damián Malrechauffe, Lucas Olaza – Jorge Gravi, Giovanni Zarfino, Rodrigo Fernández, Ignacio González – Juan Manuel Olivera, Joaquín Ardaiz. DT: Gastón Machado.

Sport Recife: Magrao – Ronaldo Alves, Matheus Ferraz, Durval, Eugenio Mena, Evandro – Everton Felipe, Fabrício, Leandro Pereira – Rogério, André. DT: Ney Franco.

La galería del partido:

