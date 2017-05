Defensor Sporting cae 1-0 ante Liga de Quito por Copa Sudamericana

A los 4' anotó de un remate directo la Liga de Quito y complica al violeta.

Defensor va con Guillermo Reyes, Guillermo De Los Santos, Nicolás Correa, Andrés Lamas, Matías Zunino, Rivero, Rabuñal, Mathías Suárez, Matías Cabrera, Gonzalo Bueno y Gonzalo Carneiro. Hay que recordar que una de las principales piezas del Defensor campeón, Maxi Gómez, viajó a España para ser el jugador del Celta de Vigo y se pierde el encuentro.

Liga de Quito, dirigido por el uruguayo Gustavo Munúa, jugará con Daniel Viteri, Norberto Narváez, Horacio Salaberry, Edison Carcelén, Henry Quiñónez, Fernando Hidalgo, Alex Bolaños, Ruben Olivera, Felipe Rodríguez, Hernán Barcos.

Eduardo Acevedo, el entrenador violeta, mostró su fe en el equipo:

A mí me demostró este equipo que físicamente está muy bien. El equipo está muy bien, cuando fuimos a jugar contra Liga, tuvimos que venir de la altura y jugamos el clásico con Danubio en dos días.

El futbolista Gonzalo Carneiro, que sustituirá a Maxi Gómez, habló al respecto con Telemundo: No es fácil venir después de Maxi (Gómez), acá hizo un muy buen campeonato, fue el mejor. A mí me toca apoyar al equipo y tratar de ganar. Somos muy distintos. Maxi es más fuerte y tiene más potencia capaz. Maxi es Maxi y Carneiro es Carneiro, voy a demostrar lo que soy yo.

La galería del encuentro:

FOTOS: DANTE FERNÁNDEZ