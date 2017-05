Defensor Sporting cayó 2-1 ante Liga de Quito por Copa Sudamericana

El violeta se despidió del certamen internacional con un resultado global de 4-3.

El ecuatoriano Liga de Quito eliminó con un 2-1 en Montevideo al uruguayo Defensor Sporting y se metió este martes en la segunda fase de la Copa Sudamericana 2017, en un encuentro que terminó en incidentes entre los jugadores.

En un emocionante y friccionado duelo, los goles de la vista fueron de Luis Cangá en un espectacular tiro libre a los 3 minutos, y Hernán Barcos a los 72 para poner nuevamente a su equipo arriba y clasificado.

Por los locales anotó con un cañonazo Matías Cabrera a los 69.

El juez del partido, el argentino Patricio Loustau, no sancionó un claro penal en contra de Defensor a los 62, que pudo haber cambiado el resultado. Defensor quedó eliminado del certamen.

(AFP)

La galería del encuentro:

WhatsApp Image 2017-05-30 at 23.28.34 WhatsApp Image 2017-05-30 at 23.28.33 WhatsApp Image 2017-05-30 at 23.28.33 (1) WhatsApp Image 2017-05-30 at 23.28.32 WhatsApp Image 2017-05-30 at 22.06.25 WhatsApp Image 2017-05-30 at 22.06.21 WhatsApp Image 2017-05-30 at 22.06.16 WhatsApp Image 2017-05-30 at 22.06.08 < >

FOTOS: DANTE FERNÁNDEZ