Lasarte enojado en conferencia de prensa solo habló del penal que no fue cobrado

Martín Lasarte dio una corta conferencia de prensa en el Parque Central tras la derrota por 0-1 ante Botafogo:

“Esto es la Copa Libertadores, no es el torneo local donde las circunstancias positivas o negativas influyen de una manera determinada. Acá es otra historia. Estaba repasando los resultados, todos son 1-0. Un penal de las características del de hoy si lo metes modifica el partido. Me está cansando un poco esta historia de la cantidad de equipos brasileños y argentinos, que tenga que ir un dirigente de Nacional por algo tan obvio, pero nosotros aceptamos todo. Ahora me tengo que fumar esto. Perdónenme, pero no tengo ganas de hacer un análisis deportivo. Creo que tiraron dos veces al arco. No tengo nada contra Botafogo, pero de alguna manera hoy agredieron el trabajo de nosotros. Hicimos un gran primer tiempo, los goles que erramos los erramos y no hay nada que decir. Parece tonto quejarte por una situación puntual, pero lo único que faltaba era que la agarrara (a la pelota). Hoy estoy muy dolido. Igual pensamos que todavía tenemos oportunidad, ojalá que sea en las condiciones que uno piensa que es esta Copa Libertadores y no lo que se termina dando”.