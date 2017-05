Liverpool gana 1-0 ante Fluminense por Copa Sudamericana

El negriazul busca revertir un 2-0 en Montevideo para avanzar de fase.

El uruguayo Liverpool recibirá el miércoles en Montevideo al brasileño Fluminense por la primera fase de la Copa Sudamericana 2017, en un partido vital tras la caída del conjunto ‘charrúa’ en la ida.

Los dirigidos por Alejandro Bertoldi buscarán revertir el 2-0 que le propinó el ‘Flu’ en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro a comienzos de abril, en el partido debut del equipo de Abel Braga en el certamen sudamericano.

Será un desafío grande para el cuadro montevideano, que está hundido en la tabla del torneo Apertura local, en la posición 14 de 16 equipos.

La superioridad del Fluminense se hizo patente en los 90 minutos jugados en el mítico coliseo carioca, y el conjunto uruguayo deberá poner toda la carne en el asador y jugar a la ofensiva si quiere revertir el resultado y mantenerse en la Copa.

Fluminense liquidó aquel encuentro ya en los primeros 45 minutos con goles de Henrique Dourado (23) y Richarlison (38), en el choque que suponía su estreno en Sudamericana.

Liverpool deberá lidiar además con una ausencia de peso en sus filas, tras la expulsión en el choque en Brasil del volante Gonzalo Freitas por una dura infracción que le valió la tarjeta roja directa.

Fluminense, en tanto, viene de una dura derrota el domingo ante su clásico rival Flamengo por el campeonato carioca.

Los de Braga cayeron 2-1 ante el Flamengo, que se consagró campeón invicto, en una caída difícil de digerir para el ‘Flu’, pues comenzó el partido ganando prácticamente desde el vestuario, con gol de Henrique Dourado a los tres minutos.

Así las cosas, los dos equipos buscarán reconciliarse con sus parciales y se prevé un duro partido en el estadio Centenario de Montevideo a partir de las 21H45 locales (00H45 GMT).

El resultado de la llave “aún no está decidido. El juego en Montevideo será difícil, tenemos que mantener el foco y buscar la clasificación”, dijo tras el partido de ida el delantero Dourado.

El duelo de la tercera fecha de la primera fase de Sudamericana será arbitrado por el venezolano Juan Ernesto Soto, asistido en las bandas por sus compatriotas Luis Sánchez y Tulio Moreno.

Estas son las alineaciones probables:

Fluminense: Diego Cavalieri – Renato Chaves, Henrique, Lucas Marques, Léo – Richarlison, Sornoza, Wendel, Jefferson Orejuela – Henrique Dourado, Wellington Silva. DT: Abel Braga.

Liverpool: Guillermo De Amores – Andrés Rodales, Federico Platero, Martín Díaz, Christian Almeida – Christian Latorre, Santiago Viera, Gustavo Aprile, Federico Martínez – Nicolás De La Cruz, Nicolás Royón. DT: Alejandro Bertoldi.

