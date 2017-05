Liverpool ganó 1-0 ante Fluminense por Copa Sudamericana pero no le bastó

El resultado no alcanzó al negriazul para revertir la derrota inicial de 2-0.

El Fluminense avanzó este miércoles a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2017 al eliminar al uruguayo Liverpool, que con una victoria de 1-0 sobre el conjunto brasileño no alcanzó a dar vuelta la llave.

El equipo carioca había vencido al once charrúa por 2-0 en el juego de ida en Brasil.

Liverpool hizo un buen partido ante el ‘Flu’, y anotó un gol en el Estadio Centenario de Montevideo a los 12 minutos, por intermedio de Juan Ignacio Ramírez, tras una notable escapada de Pablo Royón por derecha que lo habilitó solo en medio del área rival para mandarla a la red.

Pero el resultado no le alcanzó y quedó fuera del certamen.

(AFP)

La galería del encuentro:

FOTOS: FOCOUY