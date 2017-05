Nacional clasifica a octavos de Copa Libertadores pese a perder 1-0 ante Lanús

El uruguayo Alejandro Silva abrió el tanteador para el granate. El tricolor y el equipo argentino se clasificaron.

Nacional de Uruguay perdió 0-1 con Lanús de Argentina este martes en Montevideo en el cierre del Grupo 7 de la Copa Libertadores 2017, pero el resultado no cambió la clasificación de ambos a octavos del torneo regional.

El único gol en el Gran Parque Central fue anotado por el atacante uruguayo Alejandro Silva, a los 26 minutos, con oportuna aparición en el área y sutil toque por encima del golero Conde.

Lanús exhibió la supremacía con la tranquilidad de estar previamente clasificado a octavos de final como líder del grupo porque el Comité de Disciplina de la Conmebol le dio los puntos del duelo perdido 2-1 ante el equipo brasileño Chapecoense por ingreso antirreglamentario del jugador Luiz Otavio, quien estaba suspendido por una expulsión ante Nacional, que también se vio favorecido indirectamente con la quita.

Así, Lanús cerró la llave primero con 13 puntos, seguido de Nacional con 8, Chapecoense con 7 y Zulia con 5 tras la victoria 2-1 de los brasileños en la hora frente a sus rivales venezolanos.

