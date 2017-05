Peñarol se despide de la Copa Libertadores ganando 2-0 ante Jorge Wilstermann

Con goles de Junior Arias e Iván Villalba, el carbonero impidió el avance del equipo boliviano a octavos de final.

Peñarol de Uruguay se despidió el miércoles de la Copa Libertadores 2017 con triunfo de 2-0 en Montevideo ante el boliviano Jorge Wilstermann, en partido de la última fecha del Grupo 5, que marcó sin embargo el pase a los octavos de final del once visitante.

Los goles del elenco carbonero, que tuvo que jugar a puertas cerradas en su estadio Campeón del Siglo por una sanción de la Conmebol tras incidentes en su juego de vuelta ante el Palmeiras, fueron anotados por Junior Arias, a los 37 minutos, y el paraguayo Iván Villaba (42).

Con ese resultado Peñarol cerró último en la llave con 6 puntos, en tanto que Wilstermann quedó segundo con 9. El brasileño Palmeiras, campeón de la Libertadores en 1999, clasificó primero con 13 puntos apuntalado por su triunfo 3-1 ante el argentino Atlético Tucumán.

(AFP)

La galería del partido:

WhatsApp Image 2017-05-24 at 23.17.47 WhatsApp Image 2017-05-24 at 23.17.46 WhatsApp Image 2017-05-24 at 23.17.44 WhatsApp Image 2017-05-24 at 23.17.43 WhatsApp Image 2017-05-24 at 23.13.17 WhatsApp Image 2017-05-24 at 22.43.21 WhatsApp Image 2017-05-24 at 22.43.20 WhatsApp Image 2017-05-24 at 22.43.19 WhatsApp Image 2017-05-24 at 22.43.17 WhatsApp Image 2017-05-24 at 22.41.10 WhatsApp Image 2017-05-24 at 22.40.57 < >

FOTOS: MARTIN MARTINEZ / FOCOUY