Peñarol y Atlético Tucumán van por la supervivencia en la Copa Libertadores

El albiceleste y el aurinegro van este martes en busca de los tres puntos para mantenerse con vida en la copa.

El argentino Atlético Tucumán y el uruguayo Peñarol se enfrentarán el martes en un duelo vital para para seguir en carrera en el Grupo 5 de la Copa Libertadores de América.

Con cuatro fechas disputadas, el brasileño Palmeiras domina esta zona con 10 puntos y buena parte de la clasificación dentro del bolsillo, mientras que el boliviano Jorge Wilstermann (6), Atlético Tucumán (4) y Peñarol (3) luchan por una hipotética segunda plaza.

El cruce en la ciudad de Tucumán (norte de Argentina) entre un histórico de la Copa como el conjunto ‘Carbonero’, y un novato absoluto como lo es el ‘Decano’ tucumano, tuvo un primer episodio hace un mes y medio, con victoria del aurinegro charrúa por 2-1.

Pero, ahora, la situación asoma más que compleja para Peñarol, que viene de sufrir una dolorosa derrota como local ante Palmeiras (2-3) después de estar dos goles arriba, agravada por los incidentes protagonizados por ambos planteles al final del encuentro, que derivaron en sanciones para varios jugadores.

La Conmebol no dudó en castigar con tres partidos de suspensión a Nahiatán Nández, Matías Mier y Lucas Hernández, todos de Peñarol, mientras que Felipe Melo, de Palmeiras, recibió la misma sanción.

Sin los suspendidos, el plantel de Peñarol desembarcó en suelo argentino, con la incertidumbre del entrenador Leonardo Ramos para tratar de reacomodar el equipo ante las ausencias obligadas, y también con la necesidad de recomponer el ánimo después de un empate 1-1 con River Plate que lo alejó de la pelea por el Torneo Apertura charrúa, liderado por Nacional.

En este sentido, Leo Ramos dijo que “era previsible lo que pasó”, y se quejó porque varios jugadores estuvieron demorados durante horas declarando en un juzgado por los incidentes, acusados de participar en una riña en un espectáculo deportivo.

Los tres jugadores fueron procesados sin prisión por la Justicia uruguaya por el delito de riña, tras los incidentes, informó el noticiero uruguayo Subrayado.

Esta decisión supone que los jugadores serán objeto de una investigación judicial que determinará su responsabilidad en los hechos.

– Resurrección –

De su lado, Atlético Tucumán, que ingresó en la Libertadores luego de superar dos llaves de eliminación directa, se dio el gusto de vencer la semana pasada a Wilstermann (2-1), triunfo que le permitió salir del fondo de las posiciones, y descansó el fin de semana, ya que postergó su partido de la fecha 22 del torneo local con River Plate, por la participación de ambos en la Copa.

Atentos a lo que sucedió la semana pasada en el estadio Campeón del Siglo, de Peñarol, los jugadores de Atlético Tucumán consideraron que el equipo uruguayo perdió jugadores importantes.

Pero el entrenador Pablo Lavallén no se confía y dijo que “no me interesa el tema de la sanción. Enfrentaremos a lo que venga de Peñarol porque no nos queda otra que ganar. Los equipos que vienen golpeados son los más peligrosos, porque saben que están contra las cuerdas y no tienen margen de error. Peñarol tiene historia en la Copa y cuenta con jugadores de jerarquía”.

El encuentro se disputará desde las 19H30 locales (22H30 GMT) en el estadio Monumental José Fierro, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Estas son las posibles formaciones:

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti – Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto y Fernando Evangelista – Rodrigo Aliendro, Neri Leyes, Fabio Álvarez y David Barbona – Luis Rodríguez y Fernando Zampedri. Director técnico: Pablo Lavallén.

Peñarol: Gastón Guruceaga – Hernán Petryk, Yefferson Quintana, Ramón Arias, Lucas Hernández – Gastón Rodríguez, Guzmán Pereira, Marcel Novick, Cristian Rodríguez – Junior Arias y Mauricio Affonso. Director técnico: Leonardo Ramos.

