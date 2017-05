Acevedo: “este equipo tuvo personalidad y carácter”

Esto reflexionó Eduardo Acevedo:

Es una satisfacción. Yo siempre digo que a mí este equipo me formó, me hizo en el fútbol. Es parte de la deuda que uno tiene. Salí campeón como jugador pero también quería salir campeón como técnico para devolver un poquito de todo lo que me dio.

Yo siempre digo que los equipos juegan como entrenan. Y este equipo entrenó muchísimo y tuvo la personalidad y el carácter para bancar seis o siete partidos seguidos a alta presión. Fueron pasando los partidos, con mejor o menos fútbol, pero con un carácter y una personalidad tremendos.