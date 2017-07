Acevedo: “Que no hablen de nosotros me alimenta. Entiendo el negocio”

En este sentido, el entrenador de Defensor Sporting, Eduardo Acevedo, apuntó:

“Que hablen me alimenta: que no hablen de nosotros me alimenta. Y eso es lo que le digo a los jugadores. Entiendo el negocio, entiendo que hay un millón y medio que quieren hablen de un equipo, y otro millón y medio que quiere que hablen de otro.

Pero Defensor es un cuadro de hombres, en el sentido futbolístico: ha asumido responsabilidades, ha jugado contra esquemas de todo tipo. Eso nos alimenta. Sí te molesta, pero a mí me sirve”.