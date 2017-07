Aguirre sobre el atraso en los pagos: “es algo extra futbolístico pero también influye”

El futbolista tricolor habló en conferencia de prensa desde Los Céspedes.

“No concentramos por el tema de los atrasos. Son cosas que siempre pasan. Estamos esperando que se solucione porque si bien estamos trabajando de la mejor manera, no le damos tanta importancia. Es algo extra futbolístico pero también influye”, dijo Aguirre sobre el atraso de Nacional en el pago de los salarios a los jugadores.

Para el 10 de agosto, día que enfrentarán a Botafogo en Río de Janeiro, Aguirre estará al 100%: “Contra Defensor tuve un golpe, y eso me estuvo molestando y todavía me molesta un poco pero me permite trabajar con normalidad”, contó.