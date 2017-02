Agustín Lucas se refirió al comunicado de Más unidos que nunca: “La censura me parece burda y grave”

Así habló Agustín Lucas:

Yo creo que en el comunicado queda bastante claro cuál es nuestra postura, creo que lo más importante es el concepto de censura. Así como creo que hay que instalar el concepto de conflicto, hay que instalar el concepto de censura. No solo me parece bastante burdo, sino que también me parece bastante grave, no sé en qué otra instancia hubo censura de este tipo. Si no me equivoco con la murga Cayó la cabra pasó algo parecido, se alejaba la cámara de la misma forma que pasa ahora.

Me parece que la censura hoy en día, o al contrario, la libertad de expresión hoy en día es fundamental. Por ahí nace la decisión de comunicar lo que comunicamos. La postura se traslada a otros medios de comunicación que estén vinculados a la empresa. Hay otros puntos que abarcan lo que ya venimos hablando. Venimos hablando de derechos de imagen hace un montón de tiempo, venimos informándonos y aprendiendo.

Creo que está bueno, mientras esté el conflicto instalado y no se contemplen nuestros reclamos, no brindar las entrevistas que marcamos. La denuncia de la Mutual me parece una especie de amenaza, nosotros nos referimos con respeto hacia la gente en los medios, con argumentos, tratando de informarnos y tomando decisiones grupales. Me parece que hay una distancia en las formas de discusión.