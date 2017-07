Andrés Sanguinetti y el fracaso de Peñarol: “es un tema de todos, principalmente de arriba hacia abajo”

“Bronca, frustración. Evidentemente, hay que decirlo con todas las letras, fue un fracaso. En este semestre sumamos tres, con el Apertura, el Intermedio y la Libertadores. Pretendíamos quedar a tres puntos de Defensor y quedamos a nueve, la Tabla Anual se complica. Ahora solo queda el Clausura. En definitiva lo que hay que hacer es tomarse el fin de semana tranquilo para poder bajar la pelota al piso. A partir del lunes hay que unirse, acá no hay ningún responsable de la derrota y a la vez somos todos responsables, empezando por los dirigentes que somos los que conducimos el club. Tenemos que asumirlo, este no es un tema de los jugadores, no es un tema del cuerpo técnico, es un tema de todos principalmente de arriba hacia abajo”.