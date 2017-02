Ángel Rodríguez: “me encuentro muy bien física y mentalmente”

El mediocampista aurinegro vuelve a la titularidad tras las ausencias de Marcel Novick y Nahitán Nández.

“En lo personal me encuentro muy bien, física y mentalmente. Y bueno, esperando esta oportunidad de nuevo que hace tiempo no se me daba por circunstancias del fútbol. Esperemos que el fin de semana se de de la mejor manera”, expresó en conferencia de prensa desde Los Aromos.

El futbolista habló sobre lo que se juega para recuperar la titularidad en su puesto: “Yo creo que en Peñarol, como me ha tocado a mí salir le ha tocado a muchos. Todos los que están en este grupo saben que si algún día les toca salir puede ser que no vuelvan a entrar. Y viceversa. Estamos propensos a eso y asumimos esa responsabilidad”.