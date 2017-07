Areco está molesto con declaraciones de Gerardo Arias: “hay cosas que el club puede y debe evitar”

El consejero aurinegro dijo que las declaraciones del contratista cayeron muy mal en la institución.

“Sus declaraciones no me cayeron bien a mí, no le cayeron nada bien al club, no le hicieron nada bien al jugador ni a su relación la hinchada. No es la primera vez, seguramente vamos a tener que hablarlo en el Consejo Directivo porque hay cosas que el club puede y debe evitar”, expresó Marcelo Areco a Telemundo.

Además, dijo que esto influye directamente en la situación del jugador en el club: “Me parece que todo esto dificulta la continuidad de Junior, en la medida en que dejó entrever su deseo de ir a otro club”.

En cuanto a cómo seguirá la relación de Gerardo Arias con el club, estableció: “Peñarol tiene jugadores representados por Arias, tiene que tomar medidas para evitar que estas cosas pasen. Peñarol tiene que pensar en su conveniencia, pero también tiene que pensar que el respeto al nombre y a los jugadores de Peñarol es muy importante”.