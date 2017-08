Barrera sobre los dichos de Rodríguez: “Que no hable más de Peñarol, que no se meta en temas de otros”

Sobre los dichos del presidente de Nacional, José Luis Rodríguez, el dirigente aurinegro Jorge Barrera apuntó:

“Me pareció que las declaraciones fueron desafortunadas. Creo que no es bueno opinar sobre otras instituciones. Nos parece que los mensajes tienen que ser muy claros y muy firmes en cuanto a que cada presidente debe hacer declaraciones sobre su club.

Ya hay una reiteración de declaraciones que no van en el sentido correcto. Yo fui al Parque Central el día que vino Infantino, y no dejé de ser más o menos hincha de Peñarol por ello. Los gestos son importantes.

Que no hable más de Peñarol, que no se meta con Peñarol. Las declaraciones no colaboran con el objetivo, que es que cada club hable de cada club. No hay que generar discusiones sobre temas de otros”.