Castillo dijo que es muy difícil que alguien quiera identificar públicamente a quiénes dispararon contra Servetti

"Existe miedo y es lógico", expresó.

El presidente de Rampla Juan Castillo explicó que su equipo no había pedido policías para el partido de la tercera división porque el local era Cerro y era esa la institución que podía hacerlo. Había una guardia privada y desarmada para la protección de los jueces.

Castillo dijo que no sabe si los agresores están identificados pero reconoció que si alguien sabe quiénes son no es fácil que lo diga. “Una cosa es lo que podés decirle a la Justicia y otra cosa es lo que declaras públicamente a la prensa. Si yo supiera alguna cosa no voy a venir a decirla acá, te lo digo con mucha franqueza. Porque acá ocurren que las consecuencias las seguís pagando vos, tu familia”, dijo el presidente picapiedra en Desayunos Informales.

“Existe el miedo lógico que para gente que tiene una mentalidad como la que tiene alguien que va con un revólver a una cancha de fútbol, si hizo eso con un director técnico que es una persona pública, ¿qué puede hacer con alguien que atestigua?”, agregó Castillo.

24 horas después del incidente, el presidente de Rampla solo había recibido un mensaje de texto del presidente de Cerro. Castillo se preguntó cuándo habrá soluciones de fondo para este tema de la violencia. “Nosotros hoy vamos a presentar una nota en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Vamos a exigir que se asuman la responsabilidad, que se llegue hasta las últimas consecuencias y que de aquí en adelante al menos para nuestros deportistas se brinde seguridad, y para la poca gente que está yendo a la cancha vaya segura”, finalizó.