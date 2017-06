Cavallini: “En Canadá no se vive el fútbol como acá, allá no sienten esa pasión”

El futbolista de Peñarol Lucas Cavallini habló en Los Aromos sobre su momento actual en filas aurinegras:

En tanto, el jugador aurinegro reflexionó sobre su partida para jugar con su selección: el conjunto de Canadá.

“Es un fútbol diferente al de acá, nada que ver, se juega de otra manera. No dan mucha bola al fútbol, pero hay jugadores con ganas de jugar, de dar un paso a Europa. No se vive el fútbol como acá, la mentalidad de allá, de los compañeros que tengo acá, no sienten esa pasión. Pierden un partido y para ellos no pasa nada, yo me re caliento. Se siente esa diferencia”.