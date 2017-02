Cebolla Rodríguez: “todavía no estoy para jugar 90 minutos”

El volante aurinegro, que se estrenó el fin de semana pasado ante Liverpool, habló con la prensa sobre su estado físico.

“Me tocó jugar unos minutos. Recién vengo armándome, preparándome físicamente y la verdad es que estoy contento en lo personal”, comenzó diciendo Rodríguez.

“Me falta, lo venimos trabajando de a poco. Mejor llevarlo así, es un campeonato largo. Vamos a tener competiciones muy importantes así que es mejor ir despacio que apurarse y tener que retroceder”, agregó el futbolista.

El mediocampista dijo que aún no se siente bien físicamente para completar un partido. “No estoy todavía para 90 minutos, todavía no me siento bien físicamente. Terminé con una lesión que estuve un mes parado y después con las ideas y vueltas de la rescisión del contrato se complicaron un poco las cosas y recién ahora me estoy adaptando y poniendo bien físicamente”, sentenció.