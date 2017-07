De los Santos: “lo más importante para Peñarol ahora es mantener el plantel”

El gerente deportivo de Peñarol habló sobre la situación de las altas y bajas del club de cara al Clausura.

Sobre el puesto del arquero, dijo: “Hemos tomado la decisión puertas para adentro de que en el puesto de golero estamos bien cubiertos se vaya o no se vaya Gastón Guruceaga. Tenemos a Kevin, que suma en todos los ámbitos. Tenemos a Thiago, un futuro arquero del club. Y tenemos a Adriano Freitas también pisando fuerte. Así que estamos cubiertos”.

También se refirió a la situación de Junior y Ramón Arias, que había trascendido que tenían chances de irse. “Son futbolistas con contrato en la institución y nunca se habló de que se vayan. Yo sé que el Boca es el representante de ambos pero los dos están muy contentos en la institución, se van a quedar porque hay un proyecto muy lindo deportivo en la institución”, expresó.

De los Santos habló sobre la situación de Nahitán Nández, futbolista al que recientemente se le renovó el contrato y pasó a ser el mejor pago del plantel. “Está en un rendimiento desorbitado para lo que es el medio uruguayo, es un futbolista que pide a gritos irse a Europa. Pero acá sabemos que hoy por hoy es tan importante en el fútbol mantener un plantel como fichar. Yo creo que hoy lo más importante para Peñarol es mantener el plantel, con algún retoquecito estaríamos listos. No hay que pensar en traer tres o cuatro futbolistas porque sino estamos en la misma dinámica siempre”.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de fichar a Martín Cáceres: “Con Martín vengo hablando desde enero. no hay peor gestión que la que no se hace. Es un futbolista que gusta porque el ADN de su lucha y entrega y lo que puede aportar. Pero no tiremos más nombres para ilusionar al hincha o al socio cuando no hay nada cierto”.