Defensor ganó 2-1 ante Fénix y es campeón del Torneo Apertura

El violeta se coronó con dos goles de Maximiliano Gómez y le quitó el título a su escolta Nacional.

Defensor lidera la punta del Torneo Apertura en esta última fecha. En el primer tiempo, el violeta obtuvo un penal a los 20′ ante Fénix, el cual Maximiliano Gómez convirtió. La victoria en este partido le dará el torneo a la viola, más allá de lo que le pase al escolta Nacional.

Sin embargo, Cecilio Waterman empató el encuentro 1-1 anotando en el 38′. Defensor volvió a sacar diferencias nuevamente por Maximiliano Gómez, quien marcó el 2-1.

Estadio: Parque Capurro.

Árbitros

Esteban Ostojich. Asistentes: Richard Trinidad y Antonio Fedorczuk. Cuarto árbitro: Diego Riveiro.



Fénix

D. Denis; R. Cabrera, M. González, L. López, J. Álvez; R. Fernández, R. Ferro, D. Ferreira, L. Fernández; C. Waterman y K. Gissi.

Defensor Sporting:

G. Reyes; G. De Los Santos, A. Lamas, N. Correa; M. Zunino, M. Cardacio, M. Rabuñal, M. Suárez; M. Cabrera; M. Gómez y G. Bueno.

La galería del encuentro:

FOTOS: MARTÍN MARTÍNEZ/FOCOUY