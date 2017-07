Defensor finalista: le ganó 3 a 2 a Peñarol en el Campeón del Siglo

Goles de Gonzalo Bueno, Andrés Lamas y Ayrton Cougo para Defensor y de Nahitan Nández y Yeferson Quintana para Peñarol.

Peñarol: Gastón Guruceaga, Hernán Petryk (60′ Nicolás Dibble), Yeferson Quintana, Iván Villalba, Lucas Hernández, Nahitan Nández, Angel Rodríguez, Guzmán Pereira (40′ Gastón Rodríguez), Cristian Rodríguez, Junior Arias (51′ Mauricio Affonso) y Diego Rossi.

Defensor: Guillermo Reyes, Gonzalo Maulella (35′ Martín Rabuñal), Nicolás Correa, Andrés Lamas; Mathías Suárez, Mathías Cardacio, Carlos Benavídez, Ayrton Cougo, Matías Cabrera, Gonzalo Bueno y Gonzalo Carneiro (61′ Joaquín Salvatto).

El primer gol del partido llegó a los 12 minutos a través de Nahitan Nández para Peñarol. A los 31 minutos gonzalo Bueno puso el empate para Defensor y finalmente a los 36 minutos Andrés Lamas lo dio vuelta.

A los 88 minutos de partido Ayrton Cougo puso el partido el 3 a 1 para Defensor y de inmediato descontó Yeferson Quintana para Peñarol.

(A los 15 minutos de partido fue expulsado Mathías Cardaccio en Defensor y a los 59 minutos, recibió la roja su compañero Nicolás Correa)