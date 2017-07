Diego Polenta considera irse de Nacional si no mejora la situación económica

Nacional partirá este viernes a las 22:00 a Ciudad del Este en Paraguay para jugar el sábado ante Boca Juniors a las 21:00.

Luego de un entrenamiento en Los Céspedes, el capitán tricolor Diego Polenta brindó declaraciones sobre su continuidad en el equipo:

“Sabemos que no es el mejor momento económico del club y hasta el 31 de agosto hay tiempo. Si hay un acuerdo con mi representante, el club y yo me iré. No es culpa mía que el club esté en esta situación. Se ha firmado un contrato y se tiene que respetar”.