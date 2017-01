Diego Polenta: “por ahora sigo siendo el capitán de Nacional”

El capitán albo contó que no aceptó por ahora ninguna de las dos propuestas que le llegaron:

“Yo estoy feliz, acá en Nacional me siento muy cómodo. Soy el capitán del equipo y estoy tranquilo. Lo de los dirigentes, yo no he hablado con nadie. También se dijo que durante mis vacaciones me había llamado Marcelo Gallardo, pero no fue así tampoco. Las propuestas que hubo fueron de dos equipos, una económicamente no servía y la otra deportivamente no era lo que estaba buscando. Vendieron que me habían venido a buscar seis o siete equipos, y la verdad que no”.