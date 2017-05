Eduardo Acevedo analizó la victoria ante Nacional: “Defensor salió convencido”

Defensor jugó un partido crucial por el Torneo Apertura el pasado sábado en el Estadio Franzini ante Nacional, quien lideraba la tabla hasta ese entonces. Los tricolores, de ganar, hubieran salido campeones. Defensor logró dar vuelta un adverso 1-0 y ponerse 3-2 al final del encuentro y ahora lidera la tabla del certamen a una fecha de culminar. Telemundo contactó a Eduardo Acevedo: encargado de orquestar la victoria violeta.

“Jugar contra Nacional no es como jugar los otros partidos. Es un partido muy diferente: es un cuadro grande, que te exhibe. Creo que eran los dos mejores equipos del campeonato uruguayo los que se enfrentaban”, dijo el entrenador.

“Sabíamos que era un partido tenso, de intensidad pero venimos jugando ya varios así, con mucha presión. El trabajo fue muy bueno, tuvimos bajas complicadas como de los Santos, Correa, Boselli y Benavídez. Cuando vi que no los iba a tener ya resolví quiénes iban a jugar por ellos”, contó el director técnico sobre las ausencias a causa de suspensiones y convocatorias por la selección juvenil. “Teníamos que buscar una sincronización que saliera bien ante un rival que es muy difícil”, agregó.

“Me dolieron mucho los últimos diez minutos del primer tiempo, en los que el equipo quedó shockeado por el gol. No se lo merecían, Nacional no había tenido casi chance y recibimos ese gol de pelota quieta. El tema era en el entretiempo hacerles entender que no fue un gol por funcionamiento sino por pelota quieta”, contó Acevedo.

“Los jugadores lo entendieron bien y salieron a la cancha decididos a que se tenía que dar vuelta. Defensor salió convencido, tiene una fuerza mental muy grande”, admitió Acevedo.