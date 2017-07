Eduardo Acevedo: “estaba enojado porque no generábamos”

Defensor Sporting se clasificó a la final del Torneo Intermedio luego de vencer a Peñarol 3-2 en inferioridad numérica. Sin embargo, no pudo redoblar la apuesta este domingo ante Nacional y perdió 1-0 en la final en el Estadio Centenario.

Eduardo Acevedo, entrenador de los violetas, dio su balance de la derrota:

“Tuvimos muchas consecuencias del partido del otro día. La lesión de Cabrera para mí era fundamental y no tuvimos circuito de fútbol al perder a Cardacio. Igual, sin fútbol pero con personalidad pudimos quizás haber robado algo de un partido que era una final.

Estaba enojado porque no generábamos. No encontramos a Zunino tampoco y eso me molestó. No encontramos los movimientos de Bueno y sin Cabrera el 40 % era imposible.

Me parece que la expulsión de De los Santos está fuera de contexto, no vi la de Reyes. Creo que fue el partido de menos situaciones de gol de todo el año”.