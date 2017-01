El entrenador tricolor denunciado rompió el silencio: “Quiero limpiar mi nombre. Para mí la mujer es lo más grande que hay”

Dijo que ya comenzó una demanda penal.

Fue la gran polémica de la semana pasada. La denuncia de 20 jugadores del fútbol femenino tricolor derivó en la salida de Ignacio Chitnisky de su cargo.

Ahora, rompiendo el silencio, el entrenador confirmó que recurrió a la Justicia.

“Me preocupan más que nada dos de esas denuncias. Si bien considero que hay muchas cosas que no está bien explicadas en ellas, la dos que más me importan son las de violencia y violencia de género, que descarto completamente.

Se hizo la demanda penal ayer. Mi abogado la hizo. Vamos a llegar hasta lo que haya que llegar para limpiar mi nombre”.

El técnico aclaró que en su momento se llamó a silencio a pedido del club, en principio, y de su propio abogado después.

Chitnisky rechazó las denuncias de violencia de género.

“Me crió mi mamá solamente. Me educó desde chiquito sobre el derecho de la mujer. Manejo grupos humanos mixtos desde que tengo 15 años. Nunca tuve un problema. Tuve empleadas y no tuve problemas. Nunca tuve una denuncia, nada. Entonces, que me acusen de eso, sobre todo, es lo que más me duele”.

Entre otras cosas, el entrenador desmintió que haya ofrecido plata para lastimar a una rival, tal como denunciaron las jugadoras.

“Lo que quiero es limpiar mi nombre. No pido que me digan que soy el mejor técnico del mundo ni mucho menos, que se limpie mi nombre en el tema de violencia de género. Para mí la mujer es lo más grande que hay. Que digan esto me duele. Soy papá y no quiero que mi hija sufra algo por ser mujer”.