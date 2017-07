Gastón Guruceaga sobre Leonardo Ramos: “no sentí que tuviera su confianza”

El arquero de Peñarol Gastón Gurucueaga habló en el programa radial 100 % deporte respecto a que no fuera titular ante Plaza Colonia el pasado 24 de junio. Así se refirió a la decisión del entrenador aurinegro Leonardo Ramos:

“Lo que él diga a la prensa no me genera nada. Sí me genera que nunca me haya dicho que iba a jugar yo. Esperaba que confirmara quién iba a atajar, algo que nunca pasó.

Cuando llegamos con Kevin Dawson [arquero que suplió a Guruceaga en el partido]no sabíamos quién iba a jugar. Mi confianza estaba intacta. No sentí que tuviera su confianza”.