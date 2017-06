Gastón Rodríguez enojado con el árbitro por su expulsión: “si me tiraba de espalda me echaban igual”

Leo Ramos hizo un análisis del partido en el que Peñarol empató 0-0 contra Boston River:

Y Gastón Rodríguez volvió a dar la nota. Esta vez en una falta excesiva, aunque en otras ocasiones fue expulsado por insultar, Rodríguez recibió una tarjeta roja. Esto dijo Ramos con respecto a Rodríguez luego del encuentro:

“Yo creo que alguna falta a Gastón se las complican más que a cualquier otro. Pero lo he dicho siempre, no pienso hablar de los árbitros. Si el juez entendió que la expulsión estuvo bien hecha, lo veremos. Y si no estuvo bien hecha, tampoco hay vuelta atrás”.



El propio futbolista declaró ante la prensa:

“Estoy muy triste porque me echaron. El juez decidió así. Yo creo que si me tiraba de espalda o de costado me iban a echar igual. Ya no me puedo ni tirar, viene hace tiempo así. Me iban a echar, era obvio. Después un jugador de Boston tira la pelota para afuera, a los dos segundos del segundo tiempo le pegan una plancha a Alex Silva y mira para el costado. Pero bueno, ya pasó eso”.