Gonzalo Bueno es pretendido desde España, Italia, México y la MLS

Su representante dijo que lo ve más en el exterior que en Uruguay, aunque eso podría cambiar.

“Gonzalo se ha recuperado, está en un altísimo nivel.Como en su mejor momento en Nacional. De Europa hay ofertas de Italia y España, pero también hay desde México y la MLS. Hoy lo veo más cerca del exterior, pero mañana puede ser otra cosa”, dijo Diego Schaffer, representante de Bueno.

Además el empresario dijo que no habló con directivos tricolores desde que terminó el campeonato. “La última conversación informal fue hace cuestión de un mes. Por ahora no hay nada, entendimos que por una cuestión de respeto no convenía hablar de números, ni de la situación en particular. Sí hacerme llegar que es una de las prioridades del entrenador”, sentenció.