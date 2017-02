Guillermo Pena: “River está en todo su derecho a pedir los puntos”

El delegado de Nacional en la AUF se pronunció en apoyo al funcionario de recaudación agredido en el partido de Nacional- River Plate.

El delegado de Nacional ante la AUF, el escribano Guillermo Pena, habló con la prensa y dio su visión de los hechos violentos del pasado domingo por la cuarta fecha del Campeonato Uruguayo.

“Lo que nos preocupa ahora es la salud del funcionario de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lamentamos lo acontecido. Esto no es de hinchas de Nacional. Nuestra preocupación no es la reglamentaria, no es prioridad”, dijo Guillermo Pena, el delegado de Nacional en la AUF.

“Me parece que River está en todo su derecho a pedir los puntos. Antes de ver ese tema, que será para el tribunal disciplinario, lo analizaré. Hoy me preocuparé por la salud de esta persona”, dijo el escribano.

“Creo que cuando hay un hecho de violencia que afecta a todo el fútbol uruguayo, puntos más o menos, en este momento no me preocupa”, agregó.

“El mensaje que debe dar Nacional es estar contra la violencia y ser amigo de este funcionario y respetar la decisión de los gremios”, sentenció el delegado tricolor.