Inter de Porto Alegre quiere a Diego Polenta

Las negociaciones con el club brasileño ya comenzaron. El equipo descendió y jugará en la serie B, por lo que apunta a armar un equipo que lo devuelva a primera división.

Por otro lado, Nacional quiere contar con Rodrigo Aguirre en esta temporada. El joven nacido en Liverpool, con pasaje por selecciones juveniles y que actualmente juega en el fútbol suizo podría llegar, aunque sería complicado.

“Cuando estoy en Uruguay me dan pocas ganas de pegar la vuelta para Europa. Entonces siempre que pase eso, que suene de Peñarol o de Nacional a mí me pone ansioso o nervioso por saber si se va a dar o no, pero la realidad es que es difícil, sobre todo porque acá hay un técnico nuevo que dijo que yo era un jugador fundamental para él”, expresó Aguirre.