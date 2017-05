Intergremial se reúne en la AUF para discutir cómo sigue el fútbol uruguayo tras los hechos de violencia ocurridos

En este sentido, Juan Antonio Tchakidjian, en representación de la Intergremial del fútbol, apuntó:

Nos duele a todos tener que tomar esta decisión, porque en definitiva es la única arma que tenemos a los efectos de poder comenzar una nueva etapa en la seguridad en el fútbol.

Hay muchos motivos por los cuales hemos decidido esta medida, inclusive este es un primer paso: no quiere decir que se pare definitivamente el fútbol, pero sí habrá una reunión con el encargado de seguridad de la AUF con el objetivo de garantizar la seguridad.

Es un tema de logística y de sentido común también. Después de clásico caliente, como lo es el de Rampla y Cerro, hacer jugar a la Tercera en un descampado y sin ninguna seguridad… eso también pasa por la parte organizativa.

Lo lamentamos, no lo hacemos con el gusto de suspender; sino todo lo contrario. Esperamos que haya una solución definitiva: que se elijan escenarios, que se busque la guardia policial. Mientras no se cambie algo, va a seguir todo igual. De nada sirve conversar o prometer porque eso no da soluciones.

Sabemos que el problema de la violencia no es solo en el fútbol, pero nosotros como responsables de este deporte creemos que es la única medida que podemos tomar a los efectos de tomar una solución.

No sé si es un camino sin salida o si se está cerrando la salida. Nosotros estamos en un ambiente deportivo, al margen de lo que son las medidas de seguridad. Si el ministro cree que esto no tiene posibilidades, bueno… se terminará el fútbol, y que cada uno se haga cargo.

Vamos a ser sinceros. El factor miedo a todos nos atañe y el miedo a la represalia también: es un tema del Ronco hacer o no la denuncia. Él está desilusionado y con temor.