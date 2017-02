Así lo explicó José Luis Otero:

Él me dice: me pegaron, mirá cómo me dejaron. Entonces le dije: vámonos de acá (…). Estaba sin protección policial y en el momento de la agresión estaba sin seguridad de Nacional, estaba trabajando solo.

Le repite a mis compañeros que lo habían agredido. Hablando con él me dice que venía corriendo un parcial que se había colado y cuando él estaba controlando una entrada, el parcial para poder pasar lo empujó y lo tiró.

Un hecho totalmente impredecible. De todas maneras, golpes de puño, empujones, zancadillas, los resultados fotográficos muestran que fue una agresión.