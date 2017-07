Julián Perujo habló de la presunta agresión a Jonathan Fuentes: “estoy seguro que no lo agredí”

En el duelo de este domingo, Wanderers recibió a Sud América y ganó 2-0. En el encuentro, el defensa Julián Perujo resultó expulsado y, al ir a discutir con el árbitro Jonathan Fuentes se dio un episodio confuso: entre varios jugadores de la IASA que se acercaron, Feuntes denunció ser agredido por Perujo. Telemundo habló con el jugador para saber su versión de los hechos:

“Viendo las imágenes… me expulsa bien el árbitro porque lo que fui a protestarle fue la expulsión. Después me acusa de pegar un cabezazo que no fue. Se ve en las imágenes que no es así.

Interpreto que algún compañero intentando separar hace que nos choquemos o le pega mismo al árbitro. Estoy seguro que no lo agredí”.