Lasarte reflexionó en Los Céspedes de cara al partido ante Defensor Sporting

El técnico de Nacional, Martín Lasarte, se refirió al rival del próximo sábado: en caso de ganar, los tricolores se quedarán con el campeonato. “Terminó muy bien el campeonato pasado. Y eso se trasladó a este. Es un equipo sólido, de transiciones rápidas, que tiene algunas individualidades destacadas, un cuerpo técnico que aprecio mucho. No me he puesto a pensar en el tema de ser campeón, sí queremos ganar para llegar a esa posibilidad. Un objetivo de este semestre era la posibilidad de ganar el torneo. La otra era pasar la fase de grupos en la copa. Estamos en camino en las dos”. En tanto, Rodrigo Aguirre está descartado para lo que queda del Torneo Apertura 2017.