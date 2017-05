Leo Ramos: “Antes se le animaban mucho más a Peñarol y ahora tienen más recaudos”

El director técnico de Peñarol atendió a la prensa en Los Aromos.

El entrenador mirasol se refirió a los jugadores en préstamo: “Siempre el que no está es mejor al que está hoy en el club. Palacios hoy es el boom del fútbol uruguayo y cuando estuvo acá no pudo rendir de la misma manera. Con esto no digo que sea malo, al contrario. Es sobre lo que hablábamos de la presión de estar en un club como este”.

Peñarol ya piensa en Racing, con quien cierra el Clausura. Cavallini podrá ser incluido, ya que está habilitado tras cumplir su suspensión. Diego Rossi también podría ser titular y Guzmán Pereira y el Cebolla Rodríguez deben dejar atrás algunas dolencias para formar parte de la oncena.

Ramos se refirió a Racing: