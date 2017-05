Mathías Cardaccio: “no es fácil ganarse el cariño de dos equipos como Defensor y Nacional”

Mathías Cardaccio, jugador de Defensor Sporting, quien salió campeón del Torneo Apertura el pasado sábado dialogó con Telemundo sobre lo sucedido y lo que le depara en el futuro.

Sobre su permanencia en el club violeta, Cardaccio reconoció que su contrato es hasta fin de año. “Mi idea es quedarme hasta fin de año. Si surge algo de afuera que rompa los ojos lo analizo”, confesó el jugador.

Sobre el duelo ante Nacional, quien fue rival directo de Defensor en la penúltima fecha del torneo, Cardaccio recordó sus raíces.

“Nacional fue el que me dio la posibilidad de hacer mi carrera en fútbol. No es fácil ganarse el cariño de dos equipos como Defensor y Nacional. Tengo la fortuna de tener dos equipos así”, opinó Cardaccio.

Dicho lo anterior Cardaccio aclaró:

“Yo no jugaría en Peñarol. Respeto mucho al club, tengo amigos ahí pero es un tema de muchas cosas que no me permitirían ir”.